Balıkesir gündem: Ayvalık açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir gündem haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 8 düzensiz göçmen kurtarıldıAyvalık açıklarında bir fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında bir fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-28" bot unsurları, 8 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
AA / Miraç Kaya - Güncel