Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunduran bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 315 adet uyuşturucu hap ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait araç ve eve baskın yaptı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 315 adet uyuşturucu hap ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.