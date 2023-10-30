Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak yolun mıcır olması ve direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi gösterildi. Yaralılar Gönen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Sebepli Mahallesinden Çatak Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 45 TV 827 plakalı otomobil sürücüsü M.K. (59) yolun mıcır olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole düştü. Otomobil sürücü M.K. (59) ve içerisinde bulunan E.A. (39), N.G.A. (14), F.A. (71), A.A. (73) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR