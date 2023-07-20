Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Manyas karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden kişiyi çıkardı ve yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Manyas karayolunda bir ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gönen-Manyas karayolu Şaraçlar Kırsal Mahallesi mevkiinde 34 BBV 384 plakalı tır ile Cevat Önal yönetimindeki 10 AEG 395 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cevat Önal hayatını kaybederken yanında bulunan kızı Meral Taştekin yaralandı. Olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan ve hayatını kaybeden Cevat Önal'ı çıkardı, yanında bulunan kızı ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süre sonra yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR