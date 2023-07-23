Balıkesir Gönen'de Kerpiç Evde Çıkan Yangın Yan Evlere Sıçradı, 1 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Plevne Mahallesi'nde bulunan bir kerpiç evde çıkan yangın, yan evlere de sıçradı. Yangında bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.