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Balıkesir Gönen'de Büyükbaş Hayvan Çiftliğinde Yangın

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yangın, saman balyalarının alev almasıyla başladı ve kontrol altına alınamadı. Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve su tankerleri de katılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Gönen ilçesi Sarıköy'de dün sabah saat 09.30 sıralarında bir büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yaklaşık 10 bin saman balyasının bulunduğu alandaki yangına Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra su tankerleri ile müdahale edilmesine rağmen yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangını söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 3 itfaiye ekibi, 2 su tankeri, 2 tır, 30 tonluk tanker, 2 ekskavatör ve 3 loader katılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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