Balıkesir Gömeç'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. H.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cesedi ise morga götürüldü.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
H.Y. (24) yönetimindeki 10 AHY 222 plakalı hafif ticari araç, Karaağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki N.K. hayatını kaybetti.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile E.Y, A.Y. ve Z.D. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.
N.K'nin cesedi ise Gömeç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.