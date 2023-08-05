Balıkesir Gömeç'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. H.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cesedi ise morga götürüldü.