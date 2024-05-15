Balıkesir Gömeç'te Tilki Sitenin Bahçesinde Görüntülendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, bir sitenin bahçesine giren tilkiler cep telefonuyla kaydedildi.

İlçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi Çetir Caddesi'nde sahil bölgesinde bulunan sitede yaşayanlar, bahçede bir tilki ile iki yavrunun gezindiğini gördü.

Tilkilerin sitenin çevresindeki ağaçların altına yuva yaptığını fark eden vatandaşlar, hayvanları cep telefonuyla görüntüledi.

Site sakinlerinden Hayati Sarı, yaptığı açıklamada, çevrede ilk kez tilki gördüklerini söyledi.

Bu hayvanların doğal ortamlarından uzak olmasının onlara zarar verebileceğini belirten Sarı, "Daha önce kedi köpekler siteye giriyordu, şimdi bir de tilki olayı başımıza geldi. Bu durum onlar için de zor, bizim için de zor." dedi.

Sarı, tilkilerin doğal ortamına kavuşturulması için ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını ifade etti.