Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Gömeç'te Tilki Sitenin Bahçesinde Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir sitenin bahçesine giren tilkiler cep telefonuyla kaydedildi. Site sakinleri, tilkilerin çevredeki ağaçların altına yuva yaptığını fark ederek görüntüledi. Tilki gözlemi yapan vatandaşlar, hayvanların doğal ortamlarından uzak olmasının zararlı olabileceğini belirtti ve ilgili kurumlara başvuruda bulundu.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, bir sitenin bahçesine giren tilkiler cep telefonuyla kaydedildi.

İlçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi Çetir Caddesi'nde sahil bölgesinde bulunan sitede yaşayanlar, bahçede bir tilki ile iki yavrunun gezindiğini gördü.

Tilkilerin sitenin çevresindeki ağaçların altına yuva yaptığını fark eden vatandaşlar, hayvanları cep telefonuyla görüntüledi.

Site sakinlerinden Hayati Sarı, yaptığı açıklamada, çevrede ilk kez tilki gördüklerini söyledi.

Bu hayvanların doğal ortamlarından uzak olmasının onlara zarar verebileceğini belirten Sarı, "Daha önce kedi köpekler siteye giriyordu, şimdi bir de tilki olayı başımıza geldi. Bu durum onlar için de zor, bizim için de zor." dedi.

Sarı, tilkilerin doğal ortamına kavuşturulması için ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title