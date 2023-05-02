Üye Girişi
Haberi Paylaş
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyaret

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyaret

Güncel Haberler

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, Hatay'tan Balıkesir'e atanan Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyarette bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, Hatay'tan Balıkesir'e atanan Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'a ziyarette bulundu.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette, Parlak'a cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Parlak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Parlak'a, "Balıkesir'in İlk Resmi Gazetesi Karesi" kitaplarını hediye etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

İbrahim Parlak Balıkesir Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title