Balıkesir Erdek'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Odunlu Yolu mevkisindeki ormanlık, makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve bir dozerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çevre illerden gönderilen 9 araçla mücadele edildi.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekibin 37 araçla müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında iki araç kullanılamaz hale gelirken 4 koyun telef oldu, 4 koyun da kurtarıldı.

Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 20 hektar makilik ve 35 dönüm zeytinlik alan yandı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.