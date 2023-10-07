Balıkesir Erdek'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi sikkeler ve diğer kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Erdek ilçesi Atatürk mahallesinde bir ikamette tarihi sikkeler olduğu bilgisi alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametinde ve kendisinin kullandığı komşusuna ait ikamette yürüttükleri operasyonda toplam 3 bin 882 adet sikke, 1 adet el dedektörü, dedektöre ait kulaklık, 2 adet amonyak çözelti ve telli fırçalar, 1 adet av tüfeği, 26 adet tüfek kartuşu, 87 adet fişek, tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanıp haklarında adli işlemler başlatıldı. - BALIKESİR