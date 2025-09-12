Haberler

Balıkesir Edremit'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları yakınında çıkan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına 4 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan karadan müdahale ediliyor.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kaz Dağları'na yakınlarındaki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıktığı belirtildi. Alevlere havadan karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
