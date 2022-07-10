BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit Körfezi'nde gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye 2 bin 583 lira idari para cezası uygulandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit Körfezi'nde gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye 2 bin 583 lira idari para cezası uygulandı. Helikopterle havalanan ekipler Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Edremit ilçelerindeki güzergahlarda denetim gerçekleştirdi. Havadan kural ihlali yapan sürücüleri tespit eden ekipler, onları telsiz aracılığıyla yerdeki personele bildirdi. Uygulamada emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 980 lira, kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne 196 lira, seyit halindeyken cep telefonu kullanan bir sürücüye 427 lira, araçlarını hatalı park eden 5 araç sahibine 980 lira olmak üzere toplam 2 bin 583 lira idari para cezası uyguladı. AA / Hakan Firik - Güncel Edremit Körfezi Helikopter Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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