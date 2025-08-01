Balıkesir'e 4 Yeni Ambulans Kazandırıldı

Balıkesir'e 4 Yeni Ambulans Kazandırıldı
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Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, düzenlenen törenle 4 yeni ambulansı hizmete sundu. İl Sağlık Müdürü Miraç Çavdar, ambulansların kentsel ve kırsal acil sağlık hizmetlerini daha hızlı ulaştırmak için önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Balıkesir'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 4 ambulans düzenlenen törenle görevlerine başladı.

İl Sağlık Müdürü Miraç Çavdar, 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'e 4 yeni ambulans kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ambulansların Bandırma, Burhaniye ve Altıeylül'de hizmet vereceğini belirten Çavdar, şöyle konuştu:

"Kentsel vakalara ilk 10 dakikada ulaşma oranımız yüzde 97'dir. Ortalama kentsel ulaşım süremiz 5 dakika 5 saniye, kırsal ulaşım süremiz ise 14 dakikadır. Bu süreler, organizasyon gücümüzün, teknolojik altyapımızın ve personelimizin sahadaki özverili çalışmasının somut bir göstergesidir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizler, 7 gün 24 saat görev bilinciyle, halkımıza en hızlı ve en kaliteli acil sağlık hizmetini ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni ambulanslarımızın görev yapacakları istasyonlara, ilimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza kazasız, belasız görevler temenni ediyorum."

Çavdar, Balıkesir'de 67 acil sağlık hizmetleri istasyonunun bulunduğunu, 3 tane daha hizmete almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından, ambulansların anahtarları şoförlere teslim edildi.

Törene, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, kurum amirleri ve sağlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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