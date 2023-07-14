Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.