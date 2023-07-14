Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Naipler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Naipler Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Naipler Mahallesi'nde bugün saat 16.00 civarında orman yangını başladı. Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait tüm ekipler. alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 120 personelin yanı sıra 7 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.