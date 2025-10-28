Balıkesir Depreminin Ardından Hasar Tespit Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Balıkesir ve çevre illerde 500 personelden oluşan 250 hasar tespit ekibi sahada denetim yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 Ağustos'ta yaşanan ilk depremin hemen ardından Balıkesir ve çevre illerde 500 personelden oluşan 250 hasar tespit ekibini sahaya yönlendirdi.

Ekipler, şehir merkezlerinden köylere kadar tüm yerleşim alanlarında bina bazlı incelemeler gerçekleştirerek yapısal güvenliği tehdit eden durumları belirledi. İncelemelerde jeoteknik uzmanları, inşaat mühendisleri, mimarlar ve teknik personel görev aldı.

Afetin ardından ilk 72 saat içinde öncelikli risk taşıyan alanlarda hızlı tarama yöntemiyle binalar incelendi, ardından detaylı hasar tespit çalışmalarına geçildi.

16 Ağustos itibarıyla tamamlanan saha taramalarında, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

Tespitlerin ardından Bakanlık koordinasyonunda Balıkesir Valiliği tarafından riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek, misafirhane, yurt ve otellere yerleştirildi. Eşya taşıma, gıda ve barınma ihtiyaçları yine Bakanlık ve yerel yönetimler tarafından karşılandı.

Deprem sonrası oluşturulan Afet Hasar Tespit Bilgi Sistemi üzerinden sahadan gelen veriler anlık olarak işlendi, vatandaşlardan gelen ihbarlar da bu sisteme dahil edildi.

Ayrıca "Alo 181" çağrı merkezine ulaşan tüm ihbar ve talepler anında ilgili birimlere yönlendirildi, ekipler bu bilgileri de sahadaki çalışmalara entegre etti.

Bakanlık ekipleri, dronlar ve uydu görüntüleriyle yıkım riski yüksek bölgeleri sürekli izledi, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre görev yaptı.

Bakanlık tarafından yürütülen kapsamlı hasar tespit çalışmaları kapsamında daha önce boşaltılan 3 bina ve 1 iş yeri dün saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılmasına rağmen can kaybı yaşanmadı.