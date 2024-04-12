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Balıkesir'den çalınan pikap İzmir'de bulundu

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden belediyeye ait resmi plakalı pikabı çalarak İzmir'e geldikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 2 çocuktan 1'i ailesine teslim edildi, diğeri devlet korumasına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gözaltına alınan H.C.S. (13) ve Ö.S.D. (16) işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuklardan H.C.S. ailesine, Ö.S.D. ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün, belediyeye ait resmi plakalı pikabın çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlatmış, plaka tanıma sistemi ve kamera izlemesi sonucu aracın İzmir'de olduğu belirlenmişti.

Bayraklı ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde pikabı durduran polis, içindeki Ö.S.D. (16) ve H.C.S'yi (13) gözaltına almıştı.

Aracın belediye ekiplerine teslim edileceği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Sındırgı Çocuk İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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