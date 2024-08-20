Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, tarım arazisinden ormana sıçramıştı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.