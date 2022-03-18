Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) ile D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29), T.K. (37), B.E. (44) ve M.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliye Sarayına sevk edildi.

Aralarında 2013 yılında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Balıkesir'den Edremit ilçesine gelmek için kiraladıkları taksinin şoförü M.B. serbest bırakıldı.

Olay -

Bir ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta operasyon düzenlemiş, şüphelilere ait olduğu belirlenen araçlarda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 1 kilo 237 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

AA / Güncel

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