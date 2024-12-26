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Balıkesir'deki Trafik Kazasında Yaralanan Öğrenciler İçin Sınıf Arkadaşlarından Duygusal Destek

Balıkesir'deki Trafik Kazasında Yaralanan Öğrenciler İçin Sınıf Arkadaşlarından Duygusal Destek
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Balıkesir'de bir trafik kazasında yaralanan 26 öğrencinin hastanedeki tedavileri devam ederken, sınıf arkadaşları hüzünle derslerine devam ediyor. Öğrenciler yaralı arkadaşları için balon hazırlayarak duygularını paylaşıyor.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 26 öğrencinin sınıf arkadaşları için dersler hüzünlü geçiyor.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi mevkisinde yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan 26 öğrenciden 8'i taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, kentteki hastanelerde tedavileri devam eden öğrenciler ile bu öğrencilerin eğitim gördüğü Pamukçu İlkokulunu ziyaret etti.

Yaralı öğrencilere ve ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demir, okulda da öğrencilerin arkadaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Üzerinde yaralı sınıf arkadaşlarının isimleri yazan dilek balonları hazırlayan öğrenciler, yeniden bir arada ders görecekleri günlere kavuşmak için gün sayıyor.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, AA muhabirine, kazanın ardından Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma, Balıkesir Devlet ve Atatürk Şehir hastanelerinde tedavileri süren öğrencileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının öğrencileri kısa sürede hastanelere kaldırdığını ifade eden Demir, "Ambulansların çok kısa sürede onları hastaneye kaldırması, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, Sağlık Müdürümüzün olayla yakından ilgilenmesi sonucu bugün itibarıyla birkaç öğrencimiz taburcu olacak. Geri kalan öğrencilerimizin tedavisi devam edecek. Diğerleri de peyderpey bir-iki gün ve önümüzdeki hafta içerisinde büyük ihtimalle taburcu olacaklar." diye konuştu.

Murat Demir, yoğun bakımda tedavileri süren 5 öğrencinin de sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz için hep beraber dua ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin. Çocuklarımızla en kısa sürede okulda birlikte olacağız. Çocuklarımızın durumu gayet iyiydi. Sağlıkları açısından aileleriyle görüştük. Bir an önce sağlıklarına kavuşup eğitimlerine devam etsinler. Her serviste kemerlerin bağlı olması lazım. O konuyla alakalı sanırım kolluk kuvvetlerimiz gerekli soruşturmayı başlattı. Gerekli incelemeyi yapacaklar, ona göre bir sonuç alırız."

"Balonlar, onlara olan özlemimizi gideriyor"

Hastanede tedavi gören arkadaşlarından ayrı kalan 3. sınıf öğrencilerinden Bahattin Çakırcalı da arkadaşları için çok üzgün olduklarını anlattı.

Arkadaşları için duyduğu üzüntüyü dile getiren öğrencilerden Elif Arık ise "Çok kötü duygular hissettim, herkesin başına bu tarz şeyler gelebilir. Yanım da bugün boş kaldı. Arkadaşlarımın en yakın zamanda gelmesini istiyorum. Onları özlediğimiz için balon şişirdik ve üstüne isimlerini yazdık. Balonlar, onlara olan özlemimizi gideriyor." ifadelerini kullandı.

Yaralı öğrenci o anları anlattı

Hastanede tedavisi süren öğrencilerden İdil Erva Ataç da kaza esnasında arkadaşıyla sohbet ettiğini belirtti.

Bir anda servisin devrilmeye başladığını aktaran Ataç, "Ondan sonra çantamın yerde olduğunu gördüm. Daha sonra çevremizde bir sürü insanın olduğunu hatırlıyorum. Bir abla beni ambulansa oturttu, arkadaşımın babasını görünce babamı aramasını söyledim, aradı. Kolumda biraz sorun var, azıcık iyiyim." dedi.

Ataç'ın babası Resul Ataç ise kazanın olduğu olay yerindeki kavşağın düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.

Hastanede tedavi olan öğrencilerden İsmail Mutlu'nun dedesi Nizamettin Çöker de kazayı duyunca çok üzüldüklerini söyledi.

Ahmet Ç. idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrenci servis midibüsü, dün sabah saatlerinde Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmış, kazada 26'sı öğrenci 28 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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