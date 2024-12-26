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Balıkesir'deki Patlamada Yaralıların Tedavisi Tamamlandı

Balıkesir'deki Patlamada Yaralıların Tedavisi Tamamlandı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişinin tedavisinin tamamlandığını duyurdu. Ayrıca, okul servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencilerin durumları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında 11 kişinin öldüğü patlamada yaralanan 7 kişinin tedavilerinin, bugün taburcu edilecek son kişiyle tamamlanmış olacağını bildirdi.

Memişoğlu, Balıkesir'de dün sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, trafik kazasında yaralananların hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesine katılacaklarını kaydeden Memişoğlu, "Patlamada yaralanan bir vatandaşımızı taburcu edeceğiz. Patlamada yaralanan tüm yaralılarımızı tedavi etmiş olacağız." dedi.

Okul servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralananların 3'ünün durumu ağır

Öte yandan Memişoğlu, okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralananlardan 10'unu gün içinde taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.

Hastanelerdeki 12 yaralıdan 6'sının yoğun bakımda bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bunların 3 tanesinin durumu ağır ama daha iyiler, stabil hale geldiler. Dualarımız onlarla. Arkadaşlara, ekiplere çok teşekkür ediyorum. Büyük bir emekle yardıma koştular ve onları tedavi etmeye çalışıyorlar. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bir daha böyle şeyler görmeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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