Balıkesir'deki Orman Yangınına TOMA Araçları da Destek Verdi
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozerle müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına Balıkesir itfaiyesi ekipleri ve emniyetten TOMA araçları da destek verdi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALIRA TOMA ARAÇLARI DA DESTEK VERDİ
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozerle müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına Balıkesir itfaiyesi ekipleri ve emniyetten TOMA' araçları da destek verdi. söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,