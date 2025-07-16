Balıkesir'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Sona Erdi
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kirazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sona erdi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye birçok araç ve personel gönderildi.
HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürdürülürken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahalenin sona erdiği öğrenildi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda personelin mücadele ettiği öğrenildi.
Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel