Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'deki Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı.

Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında arazide çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer sevk edildi. Emniyetin TOMA'sı ve Balıkesir itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye son verildi.

Gece boyu arazöz ve su tankerleriyle yürütülen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Helikopter Balıkesir Kepsut Hava Durumu Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title