Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir),