Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir),