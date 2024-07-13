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Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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