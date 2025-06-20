Balıkesir'deki orman yangını 21 saatte kontrol altına alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 21 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel