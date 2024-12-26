Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama sonrası olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başsavcı vekili ve 4 savcı ile sürdürülen soruşturma kapsamında kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisinden oluşan alanında uzman bilirkişi heyeti, patlamanın gerçekleştiği fabrikada araştırma yapıyor.

Bilirkişi heyetinin, patlamanın sebebini belirlemek için fabrika alanında ve çevresinde yaptığı çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 kişinin işlemleri de devam ediyor.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti.