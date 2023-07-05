Balıkesir'deki Mobilya Showroomunda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan bir mobilya firmasına ait showroomda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda showroomda maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir mobilya firmasına ait showroomda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasına ait showroomda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle showroomda maddi hasar meydana geldi.