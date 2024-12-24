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Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çömez, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin devam ettiğini bildirdi.

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez, Balıkesir'in Karasi ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulundu. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin devam ettiğini belirten Çömez, "Allah Türkiye'ye bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlamanın gerçekleştiği fabrikayı ziyaret etti. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Balıkesir merkez Karesi ilçemizde bulunan mühimmat fabrikasındayız. Bu sabah saat 8 sularında bir patlama yaşandı burada. Patlama neticesinde şu an net elimize ulaşan bilgiye göre 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2'si kadın, 9'u erkek. Olay mahalline gittik, içeride son derece ciddi bir patlama olmuş. Sarsıntıdan dolayı fabrikanın diğer bölümlerinde de hasarlar meydana gelmiş. Allah Türkiye'yi böylesi acılardan korusun diyoruz. Şu anda valimiz burada, milletvekili arkadaşlarımız burada, devletin bütün erkanı burada. Sayın İçişleri Bakanı'nın yola çıktığını öğrendik, o da buraya gelecek. Cesetler, Bursa'ya intikal ettirildi, henüz kimlik tespitleri yapılamadı. Ancak son aldığımız bilgilere göre 2 kadın 9 erkek hayatını kaybetti. 4 yaralının da şu anda hastanede olduğunu biliyoruz. Çalışmalar devam ediyor, gün boyu da sürecek öyle görünüyor. Allah Türkiye'ye bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum, Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah hepimize sabırlar versin."

Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında 11 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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