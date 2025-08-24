Balıkesir'deki Depremlerde Olumsuz Durum Yok

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
