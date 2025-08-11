Balıkesir'deki Depremde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Açığa Çıktı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında çıkarılan 81 yaşındaki emekli işçi Nihat Önbaş hayatını kaybetti. Eşi Hamdide Önbaş'ın kolunun kırıldığı bildirildi.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin TEKEL'den emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Kadir ÖZEN - Necip KARATUNA / BALIKESİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
