Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok - Haberler

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Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Balıkesir'de bu gece 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'de bu gece 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7'lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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