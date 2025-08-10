Balıkesir'deki Depremde 4 Yaralı Hastanede Tedavi Altında
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremde 4 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Bakan, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel