Balıkesir'deki Depremde 4 Yaralı Hastanede Tedavi Altında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar 4 yaralının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."