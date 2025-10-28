Haberler

Balıkesir'deki Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler Açıklandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların dikkat etmesi gereken konuları paylaştı. Panik yapılmaması, güvenli alanlara sığınılması ve resmi kaynaklardan bilgi alınması vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, deprem anında kesinlikle panik yapılmaması, telefonların acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmaması, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Deprem anında varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulması gerektiği aktarılan paylaşımda, başın iki el arasına alınarak veya koruyucu malzemeyle korunması, sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmesi gerektiği ifade edildi.

Paylaşımda, merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, balkonlardan veya pencerelerden aşağıya atlanmaması, kesinlikle asansör kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğinin altı çizilen paylaşımda, deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Önce kendi emniyetinizden emin olun sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın."

Deprem sonrasında oluşabilecek artçı depremlerin hasarlı binalarda zararlara yol açabileceğine işaret edilen paylaşımda, sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemesi gerektiği belirtildi.

Paylaşımda, haberleşmelerin kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması, hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapılmasından kaçınılması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
