Balıkesir'de Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangınında, bir uçak ve bir helikopterin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda 12 dekar zeytinlik alan zarar gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ot yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına bir uçak ve bir helikopterin de destek verdiği yangında 12 dekar zeytinlik alan zarar gördü.

Şarköy Mahallesi Siyare mevkiinde zeytinlik alanda öğlen saatlerinde çıkan ot yangını rüzgarın da etkisi ile zeytinliklere sıçradı. Yangına bir helikopter ve bir uçak ile 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 pikap ve 27 işçi müdahale etti. Çalışmalara 2 orman mühendisi ile 4 muhafaza memuru nezaret ederken, yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 12 dekar zeytinliğin zarar gördüğü kaydedildi. - BALIKESİR