Balıkesir'de Zeytinlik Alanda Yangın: 5 Saatte Söndürüldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte söndürüldü.

Güre Mahallesi Tahtakuşlar köyü yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi. 4 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasına rağmen ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam etti. Alevler karadan ve havadan 5 saatlik müdahale sonucu saat 22.00 itibarıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için inceleme başlatıldı.