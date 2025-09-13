Haberler

Balıkesir'de Zeytinlik Alanda Yangın: 5 Saatte Söndürüldü

Balıkesir'de Zeytinlik Alanda Yangın: 5 Saatte Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesindeki makilik ve zeytinlik arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 5 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde makilik ve zeytinlik arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte söndürüldü.

Güre Mahallesi Tahtakuşlar köyü yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi. 4 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasına rağmen ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam etti. Alevler karadan ve havadan 5 saatlik müdahale sonucu saat 22.00 itibarıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHeisenberg:

bu orman yangınları bilerek çıkartılıyor. iklim kanunu zorvalığının neticesini gözlemlemek için abd nin isteği üzerine yapılıyor. bu yangınlar için milyar dolarlar hibe ettiler.araştırın görürsünüz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.