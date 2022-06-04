Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Suat Salgın - Güncel
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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi Boztepe mevkisinde bulunan zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı farkBilgi verilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 1,5 dönümlük alanda hasar oluştuğu belirlendi.

AA / Suat Salgın - Güncel

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