Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı - Haberler

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Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı

Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başlatıldı.

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Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başlatıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sertifikalı ve entegre mücadeleyle kaliteli, kalıntısız, sertifikalı ve güvenilir zeytin ile zeytinyağı üretimini arttırmak adına zeytin sineğine karşı etkin mücadele amacıyla feromon tuzaklar zeytin ağaçlarına asıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, zeytin entegre mücadelesi kapsamında Havran'daki zeytin bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alkan, "Biyoteknik mücadelelerle zeytin sineği popülasyonun önüne geçilerek ürün kayıpları önlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alkan, daha sonra zeytin üreticilerine tuzakların kullanımı hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turhanlı, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaan Erözmen, Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü İshak Kuzu, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

AA / İlkan Toprak - Güncel

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