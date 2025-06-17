Balıkesir'de Zeytin Ağaçları Yangında Zarar Gördü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 123 ağaç zarar gördü, çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dallas Mevkisindeki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye ulaşan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yanan alanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre 123 ağaç zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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