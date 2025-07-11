Balıkesir'de Zararlı Yazılım Satışı Yapan Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Zararlı Yazılım Satışı Yapan Zanlı Tutuklandı
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Balıkesir'de, zararlı yazılım satışı ve kiralaması yaptığı iddia edilen A.D, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada çeşitli dijital aletler ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'de zararlı yazılım satışı ve kiralaması yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.D'nin cihazlara yüklendiğinde kişisel verilere erişim sağlayan ve kopyalayabilen, zararlı yazılımları sattığı ve kiraladığını tespit etti.

"Nitelikli dolandırıcılık" ile "Kişisel Verileri Hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarında kullanılan söz konusu yazılımları sattığı ve kiraladığına yönelik sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunan A.D, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 1 bilgisayar dosyası depolama aygıtı, 1 kuru sıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve boş şarjör, 1 av tüfeği şarjörü ile 5 adet fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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