Balıkesir'de yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir takside düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Afganistan uyruklu 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik istihbari çalışmalar sonucu bir takside düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 7 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişiyi ise gözaltına aldı.
Söz konusu taksiye de el konuldu.