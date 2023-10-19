Balıkesir'de Yüksek Seste Müzik Dinleyenlere İdari Para Cezası

Balıkesir'de trafik ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen 13 araç sürücüsü ve 38 tescil plakasına toplam 22 bin lira idari para cezası uyguladı.

Balıkesir'de trafik ekipleri 19.00'dan sonra çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen 13 araç sürücüsü ve 38 tescil plakası olmak üzere toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Altıeylül ve Karesi ilçelerinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi-Anafartalar Caddesi-Kızılay Caddesi üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücüler üzerinde yapılan denetimde; Karayolları Trafik Kanununun 72. maddesi uyarınca Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak ve müzik cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmadan araçlarda bulundurmaktan 13 araç sürücüsüne ve 38 tescil plakasına olmak üzere toplam, 51 adet araç ve sürücüsüne 22 bin 236 lira idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR