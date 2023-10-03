Balıkesir'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere İdari Cezalar

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 25 araç sürücüsüne 10 bin 900 lira idari ceza uygulandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 25 araç sürücüsüne 10 bin 900 lira idari ceza uygulandı.

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri il merkezindeki muhtelif cadde ve sokaklarda çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücülere dönük denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 25 araç sürücüsüne 10 bin 900 TL idari para cezası kesildi.