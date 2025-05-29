Balıkesir'de Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir'de bir yolcu otobüsünde yapılan operasyonda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de bir yolcu otobüsündeki valizde 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, narkotik köpeği "Yaşa" desteğinde otobüse yaptığı operasyonda, valize gizlenmiş 10 kilo 350 gram esrar ele geçirdi.
Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel