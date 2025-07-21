Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 27 Yaralı

Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 27 Yaralı
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İzmir'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Balıkesir yakınlarında şarampole devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı ve bölgeye ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

İzmir'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Ç.S. idaresindeki 06 VT 388 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul- İzmir Otoyolu Naipli mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında otobüsün şarampole devrildiğini belirtti.

Vali Ustaoğlu, paylaşımında, "İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterince ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş olup, yaralılarımızın hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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