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Balıkesir'de Yetiştirilen Karpuz Büyüklüğündeki Patlıcanlar İlgi Görüyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Sırlan'ın yetiştirdiği karpuz büyüklüğündeki kiloluk patlıcanlar ilgi görüyor. Ürettiklerini pazarda satan Sırlan, domates, biber ve salatalık gibi ürünler de yetiştirdiğini belirtti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Sırlan'ın yetiştirdiği karpuz büyüklüğündeki kiloluk patlıcanlar ilgi görüyor.

Burhaniye'ye bağlı Kızıklı Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki Mehmet Sırlan'ın ürettiği karpuz büyüklüğündeki kiloluk patlıcanlar ilgi görüyor. Ürettiklerini pazarda satan 3 çocuk babası Sırlan; domates, biber ve salatalık gibi ürünler de yetiştirdiğini söyledi. Sebze fidelerini de kendisinin yetiştirdiğini anlatan Sırlan, "Gençliğimden beri çiftçilik yapıyorum. Ürettiklerimi de pazarda satıyorum. Patlıcanlarım ortalama bir kilo gelmektedir. Patlıcanlar iriliğinin yanı sıra çok da lezzetli. O yüzden ilgi görmektedir. Kilosunu 10 liradan satıyorum. Ayrıca, domates, biber ve salatalık gibi ürünler de yetiştiriyorum. Günümüzde çok üretmek lazım. Ben de üretmeye gayret ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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