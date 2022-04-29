Balıkesir'de yerleşim yerine inen yaban domuzları görüntülendi - Haberler

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Balıkesir'de yerleşim yerine inen yaban domuzları görüntülendi

AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de yerleşim yerine inen yaban domuzları görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine inen domuzların yiyecek arayışı cep telefonuyla kaydedildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine inen domuzların yiyecek arayışı cep telefonuyla kaydedildi.

Kazdağları'ndan gelen bir grup domuz, Altınoluk Mahallesi Tekçam Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesine girerek yiyecek aradı.

Bahçelerinde domuzların dolaştığını gören bazı site sakinleri korktu, kimileri ise cep telefonlarıyla bu hayvanları görüntüledi.

Site sakinlerinden Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, yaptığı açıklamada, son yıllarda Kazdağı Milli Park sınırları içinde yaban domuzu popülasyonunun arttığını belirtti.

Domuzların doğal ortamlarında yiyecek bulamadıklarını ifade eden Diker, akşamları onları insanların yaşam alanlarında gördüklerini dile getirdi.

Diker, bu hayvanların evsel atıkları karıştırarak ve çevre sakinlerinin sahipsiz hayvanlara bıraktıkları mamaları yiyerek karınlarını doyurmaya çalıştığını kaydetti.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir, Altınoluk, Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Haberler

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