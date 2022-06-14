Balıkesir'de "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi - Haberler

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Balıkesir'de "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir'de 'Yaza Merhaba Şenliği' düzenlendi

Balıkesir'de, Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında yaz şenliği düzenlendi.

Balıkesir'de, Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında yaz şenliği düzenlendi.

Balıkesir Valiliği'nin öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, Karesi Kaymakamlığı, Altıeylül Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destekleriyle düzenlenen etkinlik, Balıkesir Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi.

Şenlikte özellikle çocuklar birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 sonrası vatandaşların yeşil alanlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Şenliğe kurumların da destek verdiğini anlatan Şıldak, "Şenliğimize bütün Balıkesir eşlik etti. İyi günümüzde kötü günümüzde her zaman birlik içindeyiz. Burada bir çok etkinlik var, çocuklarımızın yüzüne yansıyan neşe bize de yansıdı. İlgi gösteren bütün ailelerimize de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da öğrencilerle birlikte yaza merhaba diyeceklerini ve çocukların eğlence dolu bir gün geçireceklerini dile getirdi.

Törene katılan protokol üyeleri daha sonra parkın etrafında açılan stantları gezerek çocuklarla vakit geçirdi.

Yaz Merhaba Şenliği kapsamında gün boyu boyama etkinlikleri, ok atma, robotik kotlama, balon katlama ve çeşitli yarışmalar ile yarışlar gerçekleştirildi.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Altıeylül Balıkesir Güncel Haberler

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